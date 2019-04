Disneyland Parijs stopt met plastic rietjes

Disneyland Parijs gaat vanaf donderdag geen plastic rietjes meer geven in het pretpark. Het pretpark schakelt over op papieren rietjes die volledig biologisch afbreekbaar zijn. Het is een van verschillende maatregelen om de impact van het pretpark op het milieu te verkleinen.

Het pretpark krijgt elk jaar 15 miljoen bezoekers en is een van de belangrijke toeristische attracties in Europa. Er werken circa 16.000 mensen. “We zijn zoals een stad”, zegt Nicole Ouimet-Herter, milieuverantwoordelijke van het park. Ze rekende uit dat het park vorig jaar 19.000 ton afval voortbracht.

Disneyland zegt dat momenteel de helft van het afval gerecycleerd wordt. Twintig categorieën afval gaan naar gespecialiseerde bedrijven voor verwerking. Uit achtduizend ton ander afval wordt energie gehaald. Volgens een wet uit 2015 zou tegen 2025 65 procent van het afval gerecycleerd moeten worden. Disneyland verwacht volgend jaar aan 60 procent te zitten.

Met de afschaffing van de plastic rietjes zet Disneyland een volgende stap. De rietjes zouden sowieso moeten verdwijnen, want de Europese Unie besliste om wegwerpplastic vanaf 2021 te verbieden.

Het pretpark gaat vanaf volgende week ook niet langer systematisch plastic zakken geven aan de kassa. Klanten zullen zakken van 80 procent gerecycleerd plastic kunnen kopen. De acht hotels in het park schakelen binnenkort dan weer over op grote hervulbare flessen douchegel of shampoo in plaats van kleine flesjes.