Twee schatrijke Fransen schenken samen 300 miljoen euro voor heropbouw Notre-Dame

Kort nadat president Macron aankondigde dat de Notre-Dame heropgebouwd wordt, liet de Franse zakenfamilie Pinault al weten dat hun investeringsmaatschappij Artémis 100 miljoen euro gaat vrijmaken. De familie is één van de machtigste van Frankrijk en stampte in amper vijftig jaar tijd een gigantisch imperium uit de grond.

Hun portefeuille is ronduit indrukwekkend. Het veilinghuis Christie’s, de luxemerken Gucci of Yves Saint Laurent, het cruiseschipbedrijf Ponant, of de Franse Ligue 1-voetbalclub Stade Rennais. Ze zijn allemaal in hun handen. François-Henri Pinault is voorzitter van de holding. 56 jaar en ook de man van actrice Salma Hayek.

Selfmade familie

Maar het is zijn vader François (82) die alles uit de grond stampte. Vanuit het niets. Een selfmade man: Bretoen en zoon van een houthandelaar. Op zijn zestiende stopt hij met school en gaat hij bij zijn pa werken, later neemt hij de zaak over. En als in de jaren zeventig de oliecrisis uitbreekt, koopt hij Bretoense zagerijen in nood op, om ze daarna met winst te verkopen. Zo maakt hij kapitaal, koopt hij een warenhuisketen op en rijft hij in 1999 uiteindelijk ook de modegroep Gucci binnen. Zo wordt de vroegere houthandelaar de grote man achter een reeks luxemerken. Vandaag wordt het kapitaal van de familie door Forbes geschat op zo’n 24 miljard euro. Ze zijn ook eigenaar van zo’n 5.000 kunstwerken waaronder schilderijen van Picasso maar ook werken van Luc Tuymans. Het financiële dienstenbedrijf Bloomberg schat de collectie op ruim 1,2 miljard euro.

Bernard Arnault.

Geld stroomt binnen

Al is de familie Pinault niet de enige partij die gul is voor de heropbouw van de Notre-Dame. De steun is groot. Zo heeft Bernard Arnault, de steenrijke zakenman achter de al even welvarende groep Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) aangekondigd 200 miljoen euro te zullen schenken voor de heropbouw van de kathedraal. “De familie Arnault en de groep LVMH, solidair met de tragedie, engageren zich voor de heropbouw van de buitengewone kathedraal, het symbool van Frankrijk, het patrimonium en de eenheid.”

De Franse regio Île-de-France liet ook al weten 10 miljoen euro aan noodhulp vrij te maken. Maar ook particulieren zamelden online al duizenden euro’s in. Vanaf dinsdagmiddag start er nog een ‘nationale collecte’.