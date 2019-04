Nationale Bank ontruimd omwille van verdacht voertuig

De gebouwen van de Nationale Bank aan de Brusselse Berlaymontlaan zijn dinsdagochtend ontruimd omwille van een verdacht voertuig. Dat meldt BX1 en het nieuws wordt bevestigd door de Brusselse politie. Die heeft een veiligheidszone ingesteld en laat DOVO, de ontmijningsdienst van het leger, ter plaatse komen.

De Brusselse politie werd dinsdagochtend omstreeks 07.40 verwittigd door medewerkers van de Nationale Bank. Die maakten melding van een verdachte bestelwagen die vlakbij de gebouwen geparkeerd stond. De politie nam daarop het zekere voor het onzekere en stelde een veiligheidszone van zowat 200 meter in, tussen de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal en het rondpunt met de Bankstraat en de Zandstraat. De gebouwen van de Nationale Bank werden ook ontruimd. De ontmijningsdienst van het leger komt ter plaatse om na te gaan of er explosieven in de bestelwagen liggen.