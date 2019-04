NMBS zoekt 360 nieuwe treinbestuurders: van Escape Room naar Escape Train

Van de 1.400 nieuwe medewerkers die de NMBS in 2019 zoekt, is de treinbestuurder diegene die bovenaan de lijst staat. 360 zijn er nodig. Kandidaat-treinbestuurders konden terecht in de Escape Train. “Een krappe arbeidsmarkt vergt een innovatief selectieproces.”

Vorige zaterdag gingen meer dan 50 kandidaten in het station van Antwerpen-Centraal de uitdaging aan om een escape game te spelen aan boord van een trein. Om de aandacht van nieuw talent te trekken, zette NMBS namelijk een Escape Train op de rails. Die stond er nagenoeg de hele dag op spoor zes. “Het was de eerste keer dat we zo’n spel inschakelden”, aldus Barbara Kielbaey, woordvoerder bij HR Rail, de HR-dienstverlener van de Belgische spoorwegen.

In team losten geïnteresseerden tegen de tijd raadsels en puzzels op die gebaseerd zijn op de leefwereld van een treinbestuurder. Dat ging dan van de seinen en de techniek van een trein tot het aflezen van een uurrooster. Konden ze de code kraken, dan konden ze uit de Escape Train ‘ontsnappen’ en een bezoek brengen aan de stuurpost van de trein, het kloppende hart van hun (toekomstige) job.

Geen selectieproef

Is zo’n Escape Train deel van de test? “Het was geen selectieproef. Wel een kennismaking, al wilden we die kennismaking eens op een andere manier doen”, antwoordt Barbara Kielbaey. Verder konden de kandidaten vragen stellen aan treinbestuurders die al in dienst zijn en kregen ze de kans om een rit te maken op een treinsimulator.

Geïnteresseerden konden ter plaatse online solliciteren en kregen meteen een datum voor een gesprek. De kandidaat-treinbestuurders moeten in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs. De opleiding tot treinbestuurder wordt overigens aangeboden door de NMBS, is bezoldigd en neemt 200 werkdagen in beslag.

Lees verder...

>

>

>