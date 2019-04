Wachttijd voor zorg transgenders onaanvaardbaar lang

Maanden tot jaren moeten transgenders wachten op gepaste zorg. Onacceptabel, vindt de Gentse professor en expert Guy T’Sjoen. Hij pleit voor aparte en gespecialiseerde diensten in ziekenhuizen, zoals die ook bestaan voor cardiologie of pneumologie. “Het wachten kan fataal aflopen”, zegt de professor in De Morgen.

Bij het Transgendercentrum van het UZ Gent, het enige expertisecentrum in ons land, blijken patiënten steeds langer op een intakegesprek bij een psycholoog te wachten. Waren er in december nog 150 mensen op de lijst, dan zijn er dat nu 301. “Deze mensen kunnen we niet tijdig inboeken”, stelt diensthoofd Guy T’Sjoen. Volgens hem duurt het nu gemiddeld negen maanden eer zo’n intakegesprek vastgelegd kan worden. Afhankelijk van het medische traject dat daarna volgt, moet er nog langer gewacht worden. Voor een hormoonbehandeling gaat het om vijf, zes maanden. Geslachtschirurgie vraagt jaren geduld.

“We beseffen heel goed dat dit geen goede zorg meer is”, zegt professor T’Sjoen. “Deze groep wacht gemiddeld al tien jaar vooraleer ze een eerste stap naar de zorg zet”, weet hij. “Dat wachten kan fataal aflopen. Ziekenhuisdirecties maar ook de overheid en het RIZIV hebben een grote verantwoordelijkheid op te nemen.” T’Sjoen benadrukt dat zijn eigen team aan de limiet zit. Hij pleit voor de oprichting van transgenderzorgdiensten in ziekenhuizen. Volgens hem zou dat niet in alle ziekenhuizen moeten gebeuren, maar wel in gespecialiseerde (universitaire) centra. De professor legt zelf de laatste hand aan een transgenderzorgplan voor de toekomst.

“Het werkveld is het best geplaatst om deze specifieke zorg optimaal te organiseren”, reageert minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Aan middelen ontbreekt het hen volgens haar niet. “De ter beschikking gestelde budgetten voor de conventies zijn niet volledig opgebruikt.”