Anderlecht en coach Fred Rutten al na amper 13 matchen uit elkaar

De Nederlander Fred Rutten (56) is geen coach meer van RSC Anderlecht. De samenwerking is in onderling overleg stopgezet. Dat maakte de recordkampioen dinsdag bekend.

“De sportieve directie van RSCA en Fred Rutten hebben in onderling overleg beslist om hun samenwerking met onmiddellijke ingang stop te zetten”, klinkt het op Twitter.

De crisis bij Anderlecht is daarmee compleet. De fiere Brusselaars staan na vier speeldagen in Play-off 1 pas vijfde na een 0 op 12. Europees voetbal lijkt dan ook bijzonder ver weg. Afgelopen weekend werd de partij tegen Standard na stilgelegd na een halfuur en een 2-0-achterstand na gepland protest van de Anderlecht-aanhang.

Fred Rutten betaalt nu de prijs voor die zwakke resultaten. De Nederlander was nochtans pas sinds begin januari aan de slag bij Anderlecht. De 56-jarige Nederlander volgde toen Hein Vanhaezebrouck op met een contract van ‘onbepaalde duur’. Dat blijkt nu dus iets meer dan drie maanden te zijn.

“In beste verstandhouding uit elkaar”

“Na drie dagen overleg tussen sportieve directie en coach heeft Fred Rutten beslist dat hij geen deel wil uitmaken van het sportieve plan van RSC Anderlecht volgend seizoen”, klinkt het op de clubwebsite. “Aangezien hij de sportieve staf alle kansen wil geven om de toekomst optimaal voor te bereiden, zijn beide partijen overeengekomen om de samenwerking per direct stop te zetten.”

“De directie apprecieert het werk dat Fred heeft geleverd in moeilijke omstandigheden. Zijn fair play-houding ten opzichte van RSC Anderlecht laat ons toe het sportieve project van volgend seizoen in optimale omstandigheden voor te bereiden”, aldus technisch directeur Frank Arnesen. “We gaan in de beste verstandhouding en met wederzijds respect uit elkaar. We wensen Fred veel succes in zijn verdere carrière.”