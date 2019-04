Lada stopt met verkoop van auto’s in West-Europa

Lada, het Russische automerk waar nogal graag eens mee gelachen wordt, stopt met de verkoop in West-Europa. De hoge uitstootnormen in Europa zouden volgens de woordvoerder te zwaar geworden zijn voor het bedrijf.

In Rusland is het bedrijf nog erg populair en werden er in 2018 zo’n 350.000 exemplaren verkocht. Dat is 20 procent meer dan het jaar ervoor. Bij ons zijn de auto’s als een tijdje officieel niet meer te verkrijgen, maar export naar Wit-Rusland, Oezbekistan, Kazachstan en het Midden-Oosten draait wel nog goed. En daar wil het bedrijf zich in de komende jaren dus ook op focussen, uit vrees dat de uitstootnormen in West-Europa nog strenger zullen worden.