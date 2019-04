VOOR EN NA. Deze beelden tonen hoe groot de schade is na de verwoestende brand in Notre-Dame

De ravage na de verwoestende brand in de Notre-Dame is enorm. In enkele uren tijd werd maandagavond een groot deel van de iconische kathedraal tot as gereduceerd. Dinsdag kunnen verslagen hulpverleners en Parijzenaars de schade beginnen op te meten. Deze vier sliders van voor en na de vlammen schetsen een duidelijk beeld van het verlies van het erfgoed.