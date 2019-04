Het (korte) parcours van Fred Rutten bij Anderlecht in enkele cijfers: niemand pakte gemiddeld minder punten deze eeuw

Fred Rutten is niet langer trainer bij Anderlecht. De 56-jarige Nederlander en paars-wit hebben “in onderling overleg” beslist om hun samenwerking met onmiddellijke ingang stop te zetten. Het parcours van Rutten was er vooral eentje van vallen en soms eens opstaan.

Rutten werd op 7 januari 2019 aangesteld als trainer van Anderlecht. Hij volgde interim Karim Belhocine op, die twee wedstrijden had overgenomen na het ontslag van Hein Vanhaezebrouck half december. Met zijn vertrek op 16 april komt er voor de Nederlander een einde aan een periode van exact 99 dagen bij paars-wit. Daarmee is Rutten een van de trainers met de kortste periodes ooit bij de Belgische topclub.

Vijf keer kon Rutten winnen, zes keer verloor hij en twee keer werd er gelijkgespeeld. Niet één keer kon het Anderlecht van Rutten meer dan twee doelpunten maken. De nul houden, lukte drie keer. Goed voor een doelsaldo van -2 (15 goals voor en 17 tegen).

Zeges:

Anderlecht - Eupen 2-1 (27/1)

Antwerp - Anderlecht 0-1 (17/2)

Lokeren - Anderlecht 1-2 (3/3)

Anderlecht - Kortrijk 2-0 (10/3)

KV Oostende - Anderlecht 0-2 (17/3)

Nederlagen:

AA Gent - Anderlecht 1-0 (20/1)

Standard - Anderlecht 2-1 (3/2)

Genk - Anderlecht 3-0 (30/3)

Anderlecht - Club Brugge 2-3 (4/4)

Anderlecht - Antwerp 1-2 (7/4)

Standard - Anderlecht 2-0 (12/4, stilgelegd)

Draws:

Anderlecht - Zulte Waregem 0-0 (10/2)

Anderlecht - Club Brugge 2-2 (24/2)

Foto: BELGA

Slecht gemiddelde

Slechts 1,31 punt per wedstrijd pakte de 56-jarige Nederlander in zijn dertien matchen bij Anderlecht. Deze eeuw doet niemand slechter op dat vlak als trainer van paars-wit, dat het risico loopt om voor het eerst in 56 jaar niet Europees te spelen.

Rutten zal dan toch niet de trainer zijn die voor het eerst in 56 jaar Europees voetbal mist met @rscanderlecht #ontslag — Geert De Vlieger (@devliegergeert) 16 april 2019

De trainer die het dichtste in de buurt komt van dit zwakke gemiddelde is… Vanhaezebrouck. Die pakte 1,44 punt per wedstrijd met Anderlecht. Al de rest zit aan een gemiddelde boven 1,80 punt met Ariël Jacobs en Aimé Antheunis als primussen met 2,03 punt per match. De bekritiseerden René Weiler en Besnik Hasi zitten aan gemiddelden van respectievelijk 1,88 en 1,85 punt.

Vier spelers speelden elke wedstrijd onder Rutten: Thomas Didillon, Sven Kums, Kara Mbodji en Ivan Santini. Yari Verschaeren en James Lawrence misten er slechts eentje. De beste schutter onder de Nederlander was Yannick Bolasie met vier doelpunten. Dan kwamen Kums, Santini en Pieter Gerkens met drie goals.