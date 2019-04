Bayern München wil Oliver Kahn terug naar de club halen

Bij Bayern München is in de toekomst een belangrijke rol weggelegd voor Oliver Kahn. De voormalige topkeeper moet bij de Duitse recordkampioen op termijn de vervanger worden van Karl-Heinz Rummenigge, de voorzitter van de beheerraad.

In een gesprek met dpa bevestigt Uli Hoeness, de algemene voorzitter van Bayern, dat hij onderhandelingen voert met Kahn. “Zoals het nu op tafel ligt, keert hij terug naar de club op 1 januari 2020. We voeren momenteel concrete onderhandelingen met Oliver”, legt Hoeness uit.

Kahn (49) is net als Hoeness (67) en Rummenigge (63) een oud-speler van Bayern. Hij stond er tussen de palen van 1994 tot 2008 en won onder meer de Champions League (in 2001) en acht landstitels.

Volgens Hoeness is Kahn de geknipte persoon om Rummenigge op te volgen wanneer die aftreedt. “Ik hou van de manier waarop Oliver het na zijn spelerscarrière heeft aangepakt. Hij is uitgegroeid tot een uitstekend tv-analist, volgde bijscholingen in businessmanagement en richtte een bedrijf op”, legt Hoeness uit. “Maar er is geen tijdsdruk. Karl-Heinz heeft zijn contract als voorzitter verlengd tot eind 2021.”