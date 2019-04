Benzine dit jaar al 15 procent duurder geworden

De prijzen voor benzine zijn dit jaar alleen nog maar gestegen. De FOD Economie kondigt voor woensdag een nieuwe verhoging aan. Benzine 98 E10 zal dan 15 procent duurder zijn dan op 1 januari en Benzine 95 E10 13 procent duurder.

Benzine 95 E10 zal woensdag maximaal 1,535 euro per liter mogen kosten. Dat is een verhoging met 1,4 eurocent per liter. Een liter Benzine 98 E10 wordt 1,5 eurocent duurder, tot maximaal 1,629 euro. De prijsverhoging is een gevolg van gewijzigde prijzen op de internationale markten.