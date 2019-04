Na onze paaseitjeswijzer: supermarkten gaan overleggen over de kleur van de paaseieren

Drie eitjes open prutsen voor je de smaak te pakken hebt die je wilt? Dankzij onze paaseitjeswijzer hoeft dat dit jaar niet meer. En daardoor zien de supermarktketens ook zelf in hoe absurd die onderlinge verschillen zijn. De inkopers gaan overleggen om tegen volgend jaar meer uniformiteit te krijgen. “Het is een reële behoefte van de consument”, klinkt het gewichtig.

Een paasei van melkchocolade met een praliné vulling? Zoek dan bij Milka naar de gele wikkel. Bij Colruyt naar de paarse, bij Lidl naar de paars-gestreepte, bij Galler naar de beige, bij Albert Heijn naar de bruine, bij Carrefour naar de lichtblauwe en bij Delhaize naar de roze.

Geen enkele vorm van uniformiteit dus. En na de publicatie van onze paaseitjeswijzer beseffen de supermarkten hoe vervelend dat is. Supermarktketen Lidl neemt het initiatief voor overleg over de prangende kwestie. “Onze aankoopdienst gaat contact opnemen met andere inkopers om te kijken of het beter kan”, zegt Isabelle Colbrandt van Lidl. “Er zit al een zekere lijn in voor de basissmaken, maar we zullen met de concullega’s bekijken of we dat nog verder kunnen verbeteren.”

Foto: ss

Voor andere producten wél al

Zo moeilijk kan het nochtans niet zijn, want voor chips, chocola, koffie en spuitwater is er wél een gangbare norm. “Het is een ongeschreven regel dat huismerken de kleurcodes van de marktleider volgen”, zegt retailexpert Gino Van Ossel. “Supermarkten willen graag dat hun producten lijken op die merken. Spa, Lay’s, Douwe Egberts en Côte d’Or zijn duidelijk marktleider en dus is het eenvoudig om een kleur te kiezen. Bij de frisdranken waagt alleen Pepsi het om af te wijken van Coca-Cola. Maar als je naar een Japanse supermarkt zou gaan, zou je niets meer terugvinden omdat daar andere ongeschreven regels gelden. Voor spuitwater zie je de verschillen al in Italië, waar S.Pellegrino de plak zwaait.”

Het probleem van de paaseitjes dreigt behoorlijk ingewikkeld te worden, want de huismerken van supermarktketens moeten het uitvechten met verschillende onafhankelijke producenten. “En ketens die ook in andere landen actief zijn, moeten al overeenstemming vinden tussen al die landen”, zegt retailexpert Gino Van Ossel. “Voor een seizoensproduct als paaseitjes is het moeilijker dan voor gewone producten.”

Niet lacherig

Bij Colruyt staan ze open voor een gesprek. “Het is de leverancier die bepaalt welke wikkels ze gebruikt voor welke smaak”, zegt Hanne Poppe van Colruyt. “Er komt dus wel wat bij kijken als je dat wil aanpassen. We staan open voor een gesprek met andere supermarkten, maar willen eerst horen of onze klanten ervan wakker liggen.”

Bij Lidl hebben ze er toch goede hoop in. “We zullen dit rechtstreeks met de concurrentie regelen”, zegt Colbrandt. “Er is ook een supermarktenfederatie, Comeos, maar die is bedoeld voor ernstigere dingen zoals CAO-onderhandelingen. Dit kunnen we wel onder elkaar bespreken.”

Al zijn ze het er daar bij Comeos niet helemaal mee eens: “De kleur van de wikkel rond paaseitjes is zeker in deze periode van het jaar niet iets om lacherig over te doen.”