(T)Ito Tovenaar is geen Suzuki: Junya Ito, het niet zo geheime wapen van Racing Genk

De tijd dat Japanse voetballers hier als buitenaardse wezens landden, een eeuwig raadsel bleven en snel weer met de noorderzon vertrokken, is definitief voorbij. Beste voorbeeld is Junya Ito, geen E.T. en ook helemaal geen Takayuki Suzuki, de vorige Japanner bij Racing Genk. Was dat toch geen risico? Want toch al 26 jaar en nog geen vijf jaar in clubverband. “Laatst stond hij te dansen op de parking.” Ito voor beginners, aan de hand van drie vragen.