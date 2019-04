Vlaams naaktmodel juicht brand in Notre-Dame toe in Facebook-post

Naaktmodel Marisa Papen krijgt een hoop kritiek op haar bedenkingen bij de brand in de Notre-Dame van maandagnacht. Het model dat eerder al problemen kreeg met de katholieke kerk nadat ze naakte poseerde voor het Vaticaan juichte de brand toe in een Facebook-post.

“Churches are burning…. A new era is gonna come!!!!”, schreef Vlaams model Marisa Papen op haar Facebook. Vrij vertaald: “Kerken branden… Er komt een nieuw tijdperk aan”. Dat het model geen grote fan is van de kerk weten we al langer. Maar de kerk ziet haar ook niet graag komen. In januari zat ze urenlang in de cel, omdat ze een reeks controversiële foto’s maakte. Ze liet zichzelf kruisigen en poseerde naakt voor het Vaticaan.

LEES OOK. Naaktmodel Marisa Papen (26) choqueert opnieuw: “Ik wil die heilige muurtjes van de kerk nu afbreken”

Nu uit ze opnieuw kritiek op de kerk door het drama dat zich gisteren afspeelde in de Notre-Dame in Parijs toe te juichen. En daar is niet iedereen blij mee. Een man vroeg of ze geen compassie had voor architectuur en kunst, waarop Papen antwoordde dat ze de natuur verkiest. “De natuur zal haar eigendom opnieuw claimen”, schreef ze erbij. De man ging akkoord, maar vond het toch jammer dat een gebouw dat honderden jaren oud is, verloren is gegaan. Papen bleef bij haar standpunt. “Alles is tijdelijk.”

Foto: Facebook Marisa Papen

De afkeer die Papen voor de kerk heeft, komt voort uit verhalen die ze als kind hoorde van enkele vrienden. “Toen ik twaalf was, vertelde een van mijn beste vriendinnen me dat ze tijdens haar eerste communie in de kerk misbruikt werd. Een paar jaar later had ik een vriendje dat hetzelfde had meegemaakt. Mijn hart brak toen ik dat hoorde. En nu zijn we zoveel jaren verder, is er zoveel meer bekend, en toch blijven die heilige muurtjes van de Kerk overeind staan. Ik vind dat ongelooflijk en wil die muurtjes nu afbreken. Op mijn manier”, zei ze eerder al in onze krant.

bekijk ook

Notre-Dame in Parijs staat in brand: een overzicht

Het moment waarop de beroemde vieringtoren instort

Franse televisie deelt eerste videobeelden van binnenkant Notre-Dame na zware brand