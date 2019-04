Open VLD en N-VA schieten met scherp na plots voorstel van CD&V-vicepremier Peeters over werkloosheidsuitkering: “Dit is een platte verkiezingsstunt”

De regering in lopende zaken gaat volledig in campagnemodus. Vicepremier Kris Peeters (CD&V) lost op eigen houtje de plannen om de werkloosheidsuitkeringen te hervormen. Meer dan een jaar nadat ze zijn afgeklopt en in de schuif belandden. Zijn coalitiepartners, huidige en voormalige, kunnen die démarche niet smaken. “Een platte verkiezingsstunt”, klinkt het bij N-VA en Open VLD.

“CD&V toont zich volstrekt onbetrouwbaar als het gaat over noodzakelijke hervormingen op de arbeidsmarkt.” Kamerlid Zuhal Demir (N-VA) kan niet lachen met de démarche van vicepremier en minister van Werk Kris Peeters (CD&V). Die gooide het plan om de werkloosheidsuitkeringen te hervormingen - met een duur woord “de degressiviteit van de uitkeringen” - in de openbaarheid.

LEES OOK. Kris Peeters tovert plots weer hervorming van werkloosheidsuitkeringen uit zijn hoed

De regering wilde met die maatregel de uitkeringen in het begin wat hoger leggen, om ze daarna sneller te doen dalen. Op die manier moeten werkzoekenden extra worden aangezet om een job te vinden. De maatregel werd vorige zomer in de Arbeidsdeal afgeklopt, maar de concrete uitwerking liet op zich wachten.

Demir (l.) en Peeters (r.) Foto: BELGA

“Peeters heeft de hervorming een jaar in zijn lade gestopt, samen met het brugpensioen”, zegt Demir. “En nu, een maand voor de verkiezingen en nadat de vakbonden hun schaapjes in het loonakkoord op het droge hebben, komt hij ermee naar buiten. Een platte verkiezingsstunt.”

“Te laat”

Bij Open VLD kunnen ze er ook niet bij. “Nu komt hij ermee af als het te laat is”, zegt Kamerlid Egbert Lachaert. “De regering is in lopende zaken en stopt er volgende week mee. Terwijl Peeters zes maanden geleden geen teksten wilde geven aan zijn coalitiepartners. Dit is pure verkiezingsprofilering.”

Peeters zelf is ervan overtuigd dat zijn maatregel bonden, werkgevers en partijen kan overtuigen, “als er een sereen debat is”. “Sommigen steigeren al bij het woord degressiviteit, anderen zijn gefixeerd op het botweg stoppen van de uitkeringen in de tijd”, klinkt het. “Dat leidt af van de echte uitdaging: hoe activeren we werkzoekenden?”

Geen sereen debat

Maar door zijn voorstel in verkiezingstijden te lanceren helpt hij een sereen debat absoluut niet. In het plan van Peeters krijgen mensen met een laag loon eerst een hogere uitkering dan in het huidige systeem. Daarna gaat het sneller dan vandaag bergaf tot na vier jaar nog het minimum overschiet. Wie een opleiding bij de VDAB of iets dergelijks volgt, krijgt een tijdelijke bevriezing van zijn uitkering.

Het gaat allemaal niet ver genoeg voor Open VLD en N-VA. De degressiviteit was voor hen sowieso maar een compromis. Zij willen dat de uitkeringen helemaal drooggelegd worden na twee jaar werkloosheid. “Dat gebeurt in alle ons omringende landen”, klinkt het. “En dat is een veel betere manier om mensen aan te sporen om te werken.”