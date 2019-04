Ze huilen aan de boorden van de Seine, de fiere Parisiennes. Ontroostbaar na de onvoorstelbare brand van hun geliefde kathedraal. “Notre-Dame is het nationale symbool van Frankrijk. Macron heeft gelijk als hij zegt dat een deel van ons vannacht is gestorven.”

“Daar, in de zijstraat van Notre-Dame ben ik naar school geweest. In de Ecole de Notre-Dame de Paris. Heel mijn jeugd heeft zich in de schaduw van de kathedraal afgespeeld. Ik ben in de kathedraal gedoopt ...