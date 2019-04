Overleg rond kathedralen Antwerpen en Mechelen na brand in Notre-Dame

Het Antwerpse provinciebestuur wil na de verwoestende brand in de Notre-Dame in Parijs met de verschillende bevoegde diensten overleg plegen over de brandveiligheid in de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal en de Mechelse Sint-Romboutskathedraal. “Als goede huisvader moet je zorgzaam zijn, dus we gaan dat zeker nog eens bekijken en op elkaar afstemmen”, zegt gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA). “Er zijn echter beheers- en calamiteitenplannen die goed functioneren en ons personeel is goed opgeleid voor het geval er toch iets zou gebeuren.”

Lemmens wijst erop dat in de Antwerpse kathedraal, waar de provincie alle infrastructuur behalve de toren beheert, tijdens een jarenlange restauratie in 2001 werk gemaakt is van “droge” sprinklers en een branddetectiesysteem. “Als ik hoor dat in de Notre-Dame het vuur opgemerkt werd toen het dak al in lichterlaaie stond, was zo’n branddetectiesysteem daar niet aanwezig of heeft het toch niet goed gewerkt”, meent hij. “Er zijn in Antwerpen ook brandhaspels aanwezig en halfjaarlijks vinden er intern oefeningen plaats met het personeel, dat dus goed voorbereid is. Zij weten ook perfect welke kunstwerken eerst naar buiten moeten in geval van een noodsituatie. Met de stad hebben we dan weer goede afspraken over de toren.”

In Mechelen is de restauratie van de Sint-Romboutskathedraal nog volop aan de gang, stelt Lemmens, en wordt eveneens van die gelegenheid gebruik gemaakt om de brandveiligheid stevig te verbeteren. “Maar ook daar is er al een goed noodplan”, zegt hij.

Naar aanleiding van de brand aan de Notre-Dame laat de stad Antwerpen dinsdag van 12 tot 12.30 uur de klokken van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal luiden. De beiaardier brengt onder meer het Franse volkslied in mineur, treurmuziek van de Franse componist François Couperin en de “Notre-Dame” van Alan Menken.