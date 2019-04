Adieu Fred Rutten. De Nederlander besliste deze ochtend in samenspraak met de club om nu al een definitief punt te zetten achter zijn vluchtig Brusselse avontuurtje. Was Rutten gedoemd om te mislukken met deze kern? En wie moet het seizoen uitdoen: een tussenpaus of een nieuwe volwaardige T1? Ex-coach van Anderlecht Ariël Jacobs en analist Eric Van Meir geven antwoord op onze vragen.