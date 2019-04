Duitse komiek daagt Merkel voor de rechter

Duits bondskanselier Angela Merkel uitte in 2016 kritiek op een satirisch gedicht over de Turkse president Erdogan. De auteur van het gedicht, de Duitse komiek Jan Böhmermann, daagt Merkel voor de rechter omdat ze het gedicht “bewust kwetsend” noemde. De administratieve rechtbank in Berlijn meldt dat vanaf 14.00 uur een beslissing wordt verwacht.

Böhmermann wil een gerechtelijk bevel om Merkel te verbieden de kritiek te herhalen. Eind maart 2016 droeg Böhmermann het gedicht voor op de Duitse zender ZDF, bedoeld als experiment om de wet op vrije meningsuiting te testen.

Na de uitzending volgde een diplomatieke ruzie met Turkije. Op 3 april 2016 noemde de bondskanselier het gedicht “bewust kwetsend”, maar ze verklaarde op 22 april dat dat een fout was.

De advocaat van Böhmermann, Reiner Geulen, verklaarde voor de rechtszaak dat de uitspraak van Merkel een “onaanvaardbaar vooroordeel door de staat” was. “Het is onaanvaardbaar dat de Duitse regering zich om politieke redenen bemoeit met het vrije en onafhankelijke verloop van het gerecht, met eigen juridische standpunten”, aldus Geulen. De komiek vindt dat zijn recht op persvrijheid en artistieke expressie is geschonden.

Turkije eiste gerechtelijke stappen na de uitzending en zette de Duitse regering ertoe aan de weg vrij te maken voor criminele vervolging wegens het beledigen van een buitenlands staatshoofd.

Het onderzoek naar Böhmermann kwam in de herfst van 2016 tot een einde. In een andere zaak werd hem echter verboden om bepaalde delen van zijn smaadgedicht over Erdogan te herhalen.