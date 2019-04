Vrouw vindt dat bruidsmeisje geld moet ophoesten voor tweede huwelijk omdat ze de eerste trouwdag verpestte

De meeste vrouwen zijn erg blij als een van hun vriendinnen zwanger geraakt, maar dat was buiten een 25-jarige bruid gerekend. Zij vindt dat haar zwangere vriendin te veel aandacht trok tijdens haar huwelijk en vindt nu dat de vrouw een nieuwe huwelijksdag moet betalen.

Toen een 25-jarige vrouw zich verloofde met haar toekomstige man, waren zo goed als al haar bruidsmeisjes nog single. Twee van de zes hadden al langer een relatie en mochten hun vriend meebrengen naar het huwelijk. De andere vier moesten maar alleen komen. Anne, een van de bruidsmeisjes, ontmoette na een tijdje toch iemand. Maar ze mocht van de toekomstige bruid de man niet meebrengen naar het huwelijksfeest.

In de drie jaar tussen de verloving en het huwelijk bleef Anna samen met haar vriend en trouwde ze met hem enkele maanden voor het huwelijk van haar vriendin. Tegen dat huwelijk was ze zelfs twee maand zwanger. Anna nam daarom haar man mee naar het huwelijk van haar vriendin. Maar die was daar niet mee opgezet.

“Ik ben geen bridezilla”

“Ze was ongelooflijk zwanger en hield zich niet in om dat aan iedereen te tonen. We zijn allebei nog maar 25 jaar en in de cultuur van mijn man staat dat gelijk aan een tienerzwangerschap en dus trok ze veel aandacht naar zich toe”, schreef de vrouw op het online platform Reddit. “Iedereen sprak enkel over Anna’s zwangerschap en haar aantrekkelijke man.”

De bruid vertelt dat ze in tranen halverwege de receptie vertrok en ook de volgende dag niet aanwezig was op de brunch. “Ik kan zelfs niet kijken naar de foto’s en wil de dag heel graag opnieuw doen. Ik ben geen bridezilla, maar dit ging erover. Het leek alsof ik op Anna’s trouw was. Ik heb het gevoel dat Anna me een nieuw huwelijk verschuldigd is.”

