E313 richting Antwerpen volledig versperd na ongeval: “Vermijd de omgeving”

Geel - De E313 in de richting van Antwerpen is dinsdagmiddag ter hoogte van Geel-Oost na een ongeval volledig versperd. De afhandeling zal lange tijd duren, laat het Vlaams Verkeerscentrum weten.

Het ongeval tussen vrachtwagens deed zich voor rond 11.48u. De weg is volledig versperd vanaf afrit 24 Geel-Oost. De afhandeling van het ongeval zal nog geruime tijd in beslag nemen, laat het Vlaams Verkeerscentrum weten. De verwachte afhandeltijd ligt boven de twee uur. De omgeving vermijden is de boodschap.

Het verkeer op lange afstand wordt aangeraden om via Brussel de E19 te nemen. Wie vanuit Maastricht naar Antwerpen rijdt, volgt best de route via Eindhoven.