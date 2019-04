Hoofdarts psychiatrisch centrum Zelzate stapt op na fixaties en afluistersysteem

In Zelzate is hoofdarts Jan De Varé van Levant opgestapt. De hoogbeveiligde afdeling van het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist kwam vorig jaar in het nieuws nadat patiënten er frequent werden gefixeerd en afgeluisterd. Een inspectie door het agentschap Zorg en Gezondheid drong toen aan op een koerswijziging.

Geïnterneerde vrouwen werden bij Levanta uitzonderlijk vaak gefixeerd en afgezonderd. Ook werden patiënten er afgeluisterd. Eind vorig jaar bevestigde een inspectie dat de praktijken niet volgens het boekje waren en dat de instelling zijn beleid moest aanpassen. Al snel werd beslist dat de samenwerking met De Varé zou worden stopgezet “in onderling overleg”.

Dinsdag meldt De Morgen dat het ontslag is ingegaan, wat Levanta bevestigt. Over de aanleiding wordt niet gecommuniceerd gezien er vertrouwelijkheid is afgesproken. Eind april zal de instelling rapporteren aan het Agentschap Zorg en Gezondheid, die dan zal evalueren of de situatie is verbeterd. De afluisterapparatuur is ondertussen weggehaald.

De resultaten van een preventief beleid om het aantal afzonderingen te beperken zullen op basis van het rapport van Levanta geëvalueerd worden.