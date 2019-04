Brussels gewest start testfase met dodehoekverklikker op fietsen en vrachtwagens

In het Brussels gewest wordt in de komende weken een testfase opgezet waarbij “SofAlert” gebruikt wordt. Dat systeem waarschuwt fietsers en vrachtwagenchauffeurs via geluidssignaal wanneer ze in een dode hoek dreigen te komen. Het pilootproject krijgt de steun van Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V).

Het project SofAlert ontstond na het overlijden van de 12-jarige Sofie De Ridder bij een dodehoekongeval in Eppegem. Ouders en vriendinnen engageerden zich om dit soort ongevallen te vermijden.

“Als er ook maar één kind gered wordt, zodat gezinnen niet hetzelfde verdriet moeten ondergaan als wij hebben gevoeld, dan is het al een succes”, zegt de moeder van Sofie.

SofAlert werd ontwikkeld door de Detectin Traffic. Via een toestel aan het stuur van de fiets met een geluids- en afstandssensor detecteert het voertuigen op minder dan anderhalve meter. Het alarm, dat ook onafhankelijk werkt, begint te biepen wanneer die grens wordt overschreden.

In samenwerking met de start-up Effi-Drive krijgen ook vrachtwagens een “stem”. De software in de vrachtwagen wordt via bluetooth gekoppeld aan de technologie op de fiets en zo wordt chauffeur en fietsers via een alarmsignaal gewaarschuwd dat ze in een dode hoek dreigen te komen.”

Voor de testfase worden alle bestelwagens van Leefmilieu Brussel uitgerust met de technologie en ook 25 fietsende leerlingen van het Maria Boodschap Lyceum in Brussel doen al mee. De bedoeling is om 100 vrijwilligers te bereiken en dus kan iedereen die wil deelnemen zich inschrijven via www.detectintraffic.com.