Bosbouwer “ongerust” over beschikbare voorraad eikenhout voor heropbouw Notre-Dame

De groep Charlois, de grootste producent van eikenhout van Frankrijk, zal een gift in natura doen voor de heropbouw van het afgebrande gebinte van de Notre-Dame in Parijs, maar de bedrijfsleider is “ongerust over de beschikbaarheid van hout” voor de heropbouw van de kathedraal.

“Voor zo’n werf zijn in Frankrijk geen voorraden gezaagd hout beschikbaar”, zei Sylvain Charlois. Volgens hem waren 1.300 eikenbomen nodig om het gebinte acht eeuwen geleden te bouwen. Dit stemt overeen met “minstens 3.000 kubieke meter hout”.

“Om een stock eikenstammen van die kwaliteit aan te leggen, die voldoende groot is, zullen verscheidene jaren nodig zijn”, denkt hij.

Charlois stelt voor om de enorme hoeveelheid hout te stockeren op zijn terrein in Murlin, waar ook de zetel van de groep gevestigd is. “We moeten van nu af aan gekapt stamhout opzij leggen. Daar zijn we deze morgen mee begonnen in onze vestigingen.”

De voorzitter van de regionale bond van bosrijke gemeenten van Bourgogne-Franche-Comté, Jacky Favret, vroeg aan de 3.000 gemeenten “solidair” te zijn door een eik te schenken voor de Notre-Dame van Parijs.