Dierenactivisten nemen afscheid van varkens in Ruiselede

Ruiselede - Voor de tweede keer in een half jaar tijd hielden dierenactivisten van The Save Movement dinsdag een “pig save” aan het slachthuis in Ruiselede. De zestien opgedaagde leden deden vrachtwagens stoppen om afscheid te nemen van de varkens die naar het slachthuis werden gebracht.

The Save Movement is een dierenrechtenorganisatie die op een vreedzame manier protest wil voeren tegen de consumptie van vlees. Ze doet dat door bij zoveel mogelijk slachthuizen op geregelde basis een protestactie te houden. Ze vragen hiervoor toestemming aan de gemeente en worden begeleid door de politie.

Foto: gsd

“Iedereen die hier is, is veganistisch”, zegt Clio Fordeyn, een van de verantwoordelijken. “We proberen dierenleed zoveel mogelijk te bannen uit ons leven. We zijn hier om een getuigenis te brengen van dieren tijdens het transport, de schakel tussen de boerderij en het product in de slagerij. Op deze manier willen we mensen sensibiliseren, door via sociale media te tonen hoe de dieren getransporteerd worden. We brengen de dieren ook een laatste groet.”

Foto: gsd

De activisten stelden zich op langs de Bruggestraat, aan de ingang van Exportslachthuis De Coster. Met pamfletten vroegen ze de truckers om drie minuten halt te houden. Als de chauffeurs de toestemming gaven aan de politie, mochten de activisten naar de dieren stappen om hen van dichtbij te bekijken en afscheid te nemen. Het ging er soms emotioneel aan toe, sommigen lieten hun tranen de vrije loop. Twee van de drie truckers die voor tien uur aankwamen, stopten. Om 11 uur was de actie afgelopen. In oktober deed The Save Movement al hetzelfde in Ruiselede. In Tielt krijgt de organisatie voorlopig geen toestemming.