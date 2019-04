Kathedraal van Brussel sinds renovatie voorzien van voorzorgsmaatregelen

De Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel is sinds de afronding van haar renovatie in 2000 uitgerust met een hydrantensysteem met droge kolommen die het blussen bij een eventuele brand moeten vergemakkelijk. Of het een brand zoals in de Notre-Dame kan voorkomen, durft de Brusselse brandweer niet te beweren.

De kathedraal van Brussel is uitgerust met zes droge kolommen waar brandslangen in verstopt zitten en waar de brandweer meteen water en druk kan opzetten via hydranten van buitenaf. Via de droge kolommen, die doorgaan tot in het dak van de kathedraal, zijn er op verschillende hoogteniveaus een brandkraan ter beschikking. Dat moet vooral toelaten om tijd te winnen.

“Of een brand zoals in de Notre-Dame daardoor vermeden kan worden, valt te betwijfelen”, zegt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer. “In zo’n dak en in de constructie zit nog altijd veel droog hout. Bij de zware brand in de Begijnhofkerk in 2000 was het ook het dak dat in vuur opging.”

Dergelijk blussysteem van droge kolommen komt ook voor in grotere appartementsgebouwen waar er dan bijvoorbeeld een brandslang vanop het 14de verdiep wordt gebruikt om de brand op de 15de verdiep te blussen.

In de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal zijn de nodige voorzorgsmaatregelen dus getroffen, maar brandoefeningen gebeuren er niet. In het dak zelf komt vrijwel niemand, dat gebeurt uitzonderlijk en onder strenge beveiliging. Er is ook een noodplan om kunstwerken te evacueren.