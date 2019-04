Een ogenschijnlijk onschuldige terugspeelbal resulteert in een wel heel pijnlijke owngoal

Blame It On The Jelly #BlameItOnTheJelly | @allianzfield pic.twitter.com/dvRj72nSb7

Minnesota United FC speelde afgelopen weekend voor de eerste keer in het nieuwe Allianz Field. Winnen kon de MLS-ploeg echter niet want het bleef op 3-3 steken tegen New York City FC. 'Hoogtepunt' van de avond was het eigen doelpunt van Sean Johnson. De doelman van de bezoekers werkte een ogenschijnlijk onschuldige terugspeelbal tegen de eigen netten. Pijnlijk.