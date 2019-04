Hoe zijn de kathedralen in ons land beveiligd tegen brand? “Het drama met de Notre-Dame is een wake-upcall voor ons”

/ Antwerpen / Gent -

“Wat in Parijs gebeurde, is een wake-upcall. Er is brandbeveiliging in onze kathedralen, maar dit is toch een moment om te zien of het nog beter kan en moet.” In onze bisdommen keken ze “met veel pijn in het hart” naar de beelden van de Notre-Dame, maar het schudde hen ook wel echt wakker. In de Gentse Sint-Baafskathedraal hangen bijvoorbeeld nog steeds geen rookmelders of sprinklers. En in Doornik vreest de brandweer dat ze bij een brand van het dak van de kathedraal ook maar zeer moeilijk zullen kunnen blussen.