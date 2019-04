Inbraak Antwerps bankkantoor :“Eerste gedupeerden allicht eind april terugbetaald”

Twee maanden na de spectaculaire kraak in de kluizenzaal van een bankkantoor van BNP Paribas Fortis aan de Belgiëlei in Antwerpen, kunnen stilaan de eerste gedupeerden terugbetaald worden. Dat schrijft Gazet Van Antwerpen en BNP Paribas Fortis bevestigt het nieuws. De bank vermoedt dat de terugbetalingen eind april zullen starten.

BNP Paribas Fortis wil nog steeds niet kwijt van hoeveel klanten er kluizen opengebroken werden of hoe groot de omvang van de buit was. Het zou wel om slechts enkele tientallen kluizen gaan. Gedupeerden moesten een verklaring op eer bezorgen over de inhoud van de kluis. Intussen zijn er gesprekken opgestart tussen de bank, een verzekeringsexpert en de gedupeerden, die bewijsstukken kunnen aanleveren over wat er gestolen werd.

“De timing daarvan hangt natuurlijk onder meer af van de agenda van de klanten”, zegt Hans Mariën, woordvoerder van BNP Paribas Fortis. “Wanneer er een akkoord gevonden wordt, kan er uitbetaald worden voor de geleden schade.”

Er zitten momenteel drie verdachten in de cel voor de bankkraak, die gebeurde via een gegraven tunnel vanuit een pand in de omgeving. Het gaat om Koba M. (27), zijn vader Kachaber (46) en zijn jeugdvriend Giorgi K. (28). Hun precieze rol in het verhaal wordt nog volop onderzocht.