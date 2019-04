Jean-Marc was al een held tijdens aanslagen in Parijs, maar ook nu bij brand in Notre-Dame is hij de reddende engel

Dat de waardevolle doornenkroon van Jezus gered kon worden uit de vlammenzee die de Notre-Dame verwoestte, is te danken aan één man: Jean-Marc Fournier, aalmoezenier van de Parijse brandweer. De geestelijke in militaire dienst ging onbevreesd op zijn doel af: de heilige relikwieën.

Hij was al langer een held voor zijn brandweerkorps, nu wordt hij dat gegarandeerd ook bij alle katholieken in Frankrijk en ver daarbuiten. Met dank aan een tweet van Etienne Loraillère, redactiedirecteur van de Franse Katholieke Televisie Omroep KTO: “Vader Fournier, aalmoezenier van de Parijse brandweer, is met de pompiers de kathedraal Notre-Dame binnengegaan om de doornenkroon en het Heilig Sacrament te redden...”

Le père Fournier, aumônier des @PompiersParis, est allé avec des pompiers dans la cathédrale #NotreDame pour sauver la couronne d’épines et le Saint-Sacrement... pic.twitter.com/4IoLVdoJZW — Etienne Loraillère ن (@Eloraillere) April 15, 2019

Niet aan zijn proefstuk toe

“Vader Fournier is een echte held. Hij toonde geen enkele angst terwijl hij recht op zijn doel afging, de relikwieën in de kathedraal, om ervoor te zorgen dat ze uit de brand gered werden. Hij krijgt dag in dag uit te maken met leven en dood en kent geen enkele vrees”, tipte een van de Parijse brandweerlui de journalist.

Christus’ doornenkroon werd door de Franse koning Louis IX in 1238 naar Parijs gehaald. Foto: AP

Het is niet de eerste keer dat de aalmoezenier van de Parijse brandweer– onbedoeld – op het voorplan treedt tijdens een nationale tragedie. Toen op 13 november 2015 bij de aanslag in concertzaal Bataclan 89 doden vielen, was hij er ook als een van de eersten bij. “Ik ben daar dan in eerste instantie als brandweerman”, zei hij destijds aan de website FamilleChrétienne. Concreet: eerst gevluchten en gewonden in veiligheid brengen. Desnoods met gevaar voor eigen leven. “Ik hoorde de kogels fluiten. Of je maakt dat je wegkomt, of je sterft. En pas in tweede instantie was ik er als priester. Dan breng ik troost en geef ik de slachtoffers collectieve vergeving, zoals de Katholieke Kerk me toestaat.”

Afghanistan-veteraan

Fournier, een kwieke vijftiger, startte zijn carrière als priester in Duitsland, om daarna een parochie in het Franse departement Sarthe (Pays de la Loire) te leiden. In 2004 trad hij toe tot het Bisdom bij de Franse Krijgsmacht en trok hij zeven jaar lang de wereld rond in het kielzog van de Franse militairen. In Afghanistan overleefde hij zelfs een hinderlaag waarbij 10 soldaten het leven lieten. “Daar en dan heb ik geleerd om mijn lot in de handen van de Voorzienigheid te leggen”, zegt de aalmoezenier.

Zelf zal hij zich nooit een held noemen. “De beste definitie van een aalmoezenier? Die kreeg ik van een officier die zelf geen katholiek was”, zegt Fournier: “Geen flauw idee waar een katholieke aalmoezenier écht voor dient, maar ik stel wel vast dat de zaken er minder goed aan toegaan wanneer de aalmoezenier niet in de buurt is.”