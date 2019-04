Waarom het puntenverlies van Real Madrid op bezoek bij “de komkommerplanters” van Leganes helemaal géén verrassing was

Dat Real Madrid gisteren niet kon winnen op het veld van Leganés, blijkt geen toeval te zijn. De Koninklijke geraakte niet verder dan 1-1 bij hun stadsburen. Leganés was in eerdere confrontaties met de top zeven al in staat om de groten punten af te snoepen. Barcelona verloor er zelfs.

Leganés bewees maandag nog maar eens zijn status van. Van de zeven best gerangschikte teams in Spanje kon geen enkele club de winst mee naar huis nemen. In de kwartfinales van de Spaanse beker won ‘El Lega’ al van Real. De Madrilenen hadden dus niet geleerd.

GOOOAAAAL | Jonathan Silva trapt Leganés enig mooi op voorsprong! 🎯



🇪🇸 #LeganesRealMadrid 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/FkfUP9fqAY — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 15 april 2019

Los Pepineros - de komkommerplanters - speelden in vijf van hun zeven topwedstrijden 1-1 gelijk, wat op zich al een hele prestatie is. Tegen FC Barcelona konden de mannen van Mauricio Pellegrino met 2-1 winnen, ondanks dat ze op achterstand waren gekomen.

⏱ 51' : 0-1

⏱ 53' : 2-1



Piqué en Vermaelen stuntelen achterin en zo kan Leganés pijlsnel op voorsprong komen! 😳 #LeganesBarça pic.twitter.com/NcgG0NRkzj — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 26 september 2018

Maar terugkomen, daarin zijn ze bij Leganés intussen bedreven. In vier van die zeven wedstrijden kwam de club op achterstand. Wat nog opvalt, is dat geen enkele doelpuntenmaker tegen de top uit La Liga dezelfde was. Goed voor acht verschillende spelers die scoorden dus.

Ook van Deportivo Alaves (dat toen nog zevende stond) kon Leganés winnen met 1-0, maar die club is sinds dit weekend uit de top zeven gevallen. De volgende thuiswedstrijd voor ‘Lega’ is 24 april tegen Bilbao, dat nu zevende staat. Benieuwd of ze hun reeks kunnen verderzetten.

De straffe reeks van Leganés:

1. FC Barcelona (2-1)

2. Atletico Madrid (1-1)

3. Real Madrid (1-1)

4. Sevilla (1-1)

5. Getafe (1-1)

6. Valencia (1-1)

7. Athletic Bilbao (24 april)

8. Deportivo Alaves (1-0)