Pep Guardiola weet dat Manchester City voor de week van de waarheid staat: “We moeten twee keer winnen tegen Tottenham”

Manchester City staat de komende dagen voor twee cruciale thuiswedstrijden, telkens tegen Tottenham Hotspur. Woensdagavond (om 21u00) volgt de terugwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League (heen: 1-0). Zaterdagmiddag (om 13u30) is er de competitietopper tegen de Spurs. “We moeten beide wedstrijden winnen om niet in één week tijd beide titels te verliezen”, was City-coach Pep Guardiola dinsdag duidelijk op zijn perspraatje.

Na de 1-0 nederlaag vorige week in het nagelnieuwe Spurs Stadium staan de Citizens woensdag voor een moeilijke opgave. Dat besefte ook Guardiola. “Ik ben geen dromer, maar ik wil heel graag naar de halve finales”, aldus de Catalaan. “De spelers hebben hetzelfde verlangen. Ze zijn enorm gefocust. Of dat genoeg zal zijn? Dat zullen we moeten afwachten.”

Zaterdag wacht het tweede duel in enkele dagen met de Spurs, dat richtinggevend kan zijn in de titelstrijd. Man City (83 ptn) telt voorlopig twee punten minder dan leider Liverpool (85 ptn), maar heeft wel nog een wedstrijd minder gespeeld. “We moeten beide wedstrijden gewoon winnen”, vervolgde Guardiola. “Normaal gezien volstaan 84 of 85 punten om kampioen te spelen, maar dit jaar botsen we met Liverpool op een ongelooflijk sterke tegenstander. We verdienen de titel beiden, maar er is er maar één die hem kan hebben.”

Guardiola kan in het tweeluik opnieuw rekenen op zijn topschutter Sergio Agüero. Die heeft sinds eind maart last van een hamstringblessure, maar speelde afgelopen weekend ook al 75 minuten mee tegen Crystal Palace. “Sergio is fit, maar zeker nog niet in topconditie”, besloot Guardiola. “Hij mist nog wat matchritme, maar is klaar voor de strijd.”