Nieuwe aspergeseizoen van start met eerste steek

Peer - Het aspergeseizoen is dinsdag officieel geopend met de eerste steek bij aspergeteler Bries-Tijskens in Grote-Brogel (Peer). Het aspergeseizoen loopt traditioneel af op 24 juni met het feest van Sint-Jan.

De asperges zijn momenteel dik en lang genoeg om geoogst te worden, net voor ze uit de grond willen breken. De symbolische eerste steek van asperges werd dinsdag uitgevoerd door burgemeester van Peer Steven Matheï (CD&V), burgemeester van Leopoldsburg Wouter Beke (CD&V), burgemeester van Oudsbergen Lode Ceyssens (CD&V) en ondervoorzitter van Boerenbond Georges Van Keerberghen.

Witte asperges zijn een typisch seizoensgebonden groente, waarvan het seizoen maar 2 maanden duurt. De piek van het aspergeseizoen, die afhankelijk van het weer is, moet er nog aankomen. Door hogere temperaturen en veel zon zullen de asperges immers sneller groeien. De totale oppervlakte Flandria-asperges - met het Flandria-keurmerk van groenten en fruit - voor de versmarkt bedraagt 617 hectare.

De oogst is bij aspergeteler Bries-Tijskens in feite al begonnen op 7 maart en intussen is ongeveer 20 procent van de asperges geoogst. Door de recente vrieskou is zo’n 10 procent van de asperges verloren gegaan. De aspergeteler zet steevast in op een oogst met zowel jonge en oude als witte en groene asperges. “Deze oogst is vorige zomer gegroeid en dat was een goede zomer, want we hebben water genoeg kunnen geven”, zegt aspergeteler Sooi Bries.

Volgens Bries - die al 33 jaar asperges teelt - moeten asperges een seizoensgroente blijven. “Het is een voorjaarsgroente, dus die 3 maanden moeten er asperges zijn”, stelt Bries. “Iedereen wil het die 3 maanden hebben, want zo is het iedere keer weer een verrassing.”