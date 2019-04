De Lijn wil reizigers laten in- en uitstappen aan Noordplein op Brussel-Noord

Brussel - De Lijn wil dat Brussel schuilruimtes bouwt ter hoogte van het Noordplein, zodat reizigers daar op korte termijn kunnen in- en uitstappen in plaats van onder het Noordstation. Dat is een van de maatregelen die de vervoersmaatschappij voorstelt na overleg met de vakbonden rond overlast bij de huidige haltes.

Bij de bushaltes onder het Noordstation zijn er al maandenlang problemen, omdat migranten er overnachten. Vorig jaar liet De Lijn de halte al eens tijdelijk verplaatsen naar het Rogierplein, op vraag van de chauffeurs, maar die regeling stuitte op verzet bij de politie. Er volgden maatregelen om de toestand in het Noordstation te verbeteren, maar vorige week dienden de vakbonden toch weer een stakingsaanzegging in uit protest tegen de gang van zaken.

Na overleg dinsdag zijn de directie en de vakbonden van De Lijn het eens geraakt over enkele maatregelen. Die komen vooral neer op vragen aan de verschillende autoriteiten. Van de federale overheid wil De Lijn dat ze alternatieve opvang regelt voor de migranten, van de eigenaar van het gebouw en de beheerder van de openbare weg verwacht ze dat er extra poetsbeurten komen, en aan de politie vraagt het bedrijf dat ze ‘s ochtends en ‘s avonds vaker aanwezig is. Zelf zet de vervoersmaatschappij sinds zaterdag veiligheidsagenten in aan de haltes onder het Noordstation.

De Lijn vraagt het Brussels Gewest om de reizigers te kunnen laten in- en uitstappen ter hoogte van het Noordplein, in de directe omgeving van het station. Daarvoor wil de maatschappij schuilruimtes bouwen. Als het gewest akkoord gaat om die aanpassingen vrij te stellen van een bouwvergunning, zal De Lijn meteen een aannemer zoeken. Het is niet duidelijk wanneer de haltes dan effectief kunnen verhuizen, maar de werken zouden niet groot zijn.

De chauffeurs zouden hun pauzes in dat voorstel kunnen nemen op andere plaatsen in de buurt van het Noordstation. Daarvoor vraagt De Lijn dat de lokale overheden parkeerplaatsen vrijmaken voor de bussen.

Vrijdag vindt een vergadering plaats met de bevoegde instanties over de nieuwe regeling. De vakbonden hopen dat de bussen zo snel mogelijk weg kunnen van onder het Noordstation naar de nieuwe locaties. Eddy Bronselaer van de christelijke vakbond ACV rekent op “goodwill” van de overheid en wijst erop dat de stakingsaanzegging ondertussen blijft lopen.