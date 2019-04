Real Betis licht aankoopoptie in contract van Giovani Lo Celso

Giovani Lo Celso (23) speelt ook volgend seizoen voor Real Betis. De Spaanse eersteklasser lichtte de aankoopoptie in het huurcontract dat met PSG werd afgesloten.

Lo Celso maakte in het begin van het seizoen de overstap van Parijs naar Sevilla. De Argentijnse middenvelder, goed voor twaalf caps (een doelpunt), groeide bij de groen-witten meteen uit tot een vaste waarde. In 40 wedstrijden tekende hij voor vijftien goals en vier assists. Daarmee is hij dit seizoen topschutter van Betis, negende in La Liga.

Bij Real Betis, dat zo’n 25 miljoen euro zou betalen, ondertekent Lo Celso een contract tot 2023.