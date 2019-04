Twee jaar cel voor vleeshandelaar, zes maanden voor ex-directeur Spanghero

Zes jaar na de uitbraak van het paardenvleesschandaal is een Nederlandse vleeshandelaar dinsdag door de correctionele rechtbank in Parijs veroordeeld tot twee jaar effectief. Een voormalig directeur van het Franse bedrijf Spanghero kreeg zes maanden effectief.

Spanghero bleek in 2012 en 2013 meer dan 500 ton paardenvlees, afkomstig uit Oost-Europa, bedrieglijk te hebben verwerkt als rundsvlees voor miljoenen kant-en-klaarbereidingen in Europa.

De Nederlandse vleeshandelaar Jan Fasen werd dinsdag veroordeeld tot twee jaar effectief. Er is een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Ex-directeur Jacques Poujol kreeg twee jaar cel, waarvan 18 maanden met uitstel.

Twee andere beklaagden, de Fransman Patrice Monguillon en de Nederlandse handelaar Hendricus Windmeijer, werden veroordeeld tot twaalf maanden met uitstel.

De veroordeelden moeten ook tienduizenden euro betalen aan de burgerlijke partijen.

Ze werden schuldig bevonden aan bedrog, maar niet aan oplichting met bendevorming. Het openbaar ministerie had vier jaar cel gevorderd tegen Fasen -die in Nederland ook al veroordeeld is- en drie jaar waarvan twee met uitstel, tegen Poujol. Die laatste beweerde niet op de hoogte te zijn geweest dat de Nederlander hem paardenvlees had verkocht. Maar volgens Fasen had Poujol hem net om paardenvlees gevraagd.

Verschillende bedrijven en verenigingen stelden zich burgerlijke partij, waaronder Findus, Carrefour en de vleesfederatie Interbev.

