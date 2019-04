Geen bloemen meer op Amsterdamse Bloemenmarkt: “Overlast door toeristen is te groot”

De Bloemenmarkt in Amsterdam: vooral bloembollen en typisch Amsterdamse souvenirs. Foto: Getty Images

Op de drijvende pontons van de beroemde Amsterdamse Bloemenmarkt kunnen toeristen van alles kopen, behalve straks nog bloemen. De laatst overgebleven bloemist Julien Saarloos verhuist volgende maand zijn handel. Hij is de overlast door toeristen beu.

Volgens de 26-jarige bloemist is het vooral in de weekends bijna onmogelijk om te werken. “Je kunt hier op de Bloemenmarkt dan over de koppen lopen. Het ziet hier ramvol met toeristen, die vinden het allemaal leuk en gezellig. De echte Amsterdammer die op zaterdag een bosje bloemen wil kopen, die komt er niet doorheen.”

De overlast beperkt zich volgens Saarloos niet alleen tot een grote drukte. “Die toeristen doen gewoon waar ze zin in hebben. Ze nemen uitgebreid de tijd om de perfecte foto van zichzelf te maken. Ze gaan tussen de bloemen staan, trappen er soms op of pakken een bos bloemen uit een vaas voor op de foto. Er staan bordjes dat ze niet mogen fotograferen, maar niemand let daar op, je wordt er gek van.”

Passie

Saarloos geeft aan dat de toestand op de Bloemenmarkt hard is veranderd nadat de gemeente twintig jaar geleden de erfpachtregels had veranderd. Behalve bloemen en planten mochten de ondernemers sindsdien ook meer en meer souvenirs gaan verkopen. Daar valt volgens hem meer geld aan te verdienen. Op de Bloemenmarkt is er daardoor nu vooral een aanbod van bloembollen en een ruime waaier van typisch Amsterdamse souvenirs.

Na de Nederlandse Moederdag op 12 mei kraamt Saarloos zijn handel aan de Bloemenmarkt definitief op. Hij heeft de zaak naar eigen zeggen voor een goed bedrag verkocht en start een nieuwe bloemenwinkel in een rustiger deel van het centrum. “Als bloemist werk je met passie. Ik kan hier wel geld blijven verdienen met het verkopen van souvenirs, maar ik heb geen zin om een hele dag achter de kassa te staan. De vaste klanten weten me wel weer te vinden.”