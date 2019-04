Jaar effectief voor diefstal van champagne en whisky

Ukkel / Brugge - De Brugse correctionele rechtbank heeft een 24-jarige man uit Ukkel bij verstek veroordeeld tot één jaar effectieve gevangenisstraf voor winkeldiefstallen. Davis R. ging aan de haal met vier flessen champagne en vijf flessen whisky.

Op 7 februari werden in de Proxy Delhaize in Knokke drie flessen champagne gestolen. Het ging om twee flessen Laurent-Perrier en een fles Veuve Clicquot, in totaal 107 euro waard. De verdachte van die diefstal werd op 15 februari herkend door de uitbater van de winkel. Die bewuste dag maakte de beklaagde ook een fles Veuve Cliquot buit.

Dankzij de alerte uitbater kon de politie een man van Rwandese origine arresteren. Davis R. bleek ook nog in het bezit van enkele whiskyflessen van Jack Daniel’s, J&B en Johnnie Walker Red Label. De vijf flessen werden begin februari gestolen in supermarkten in Knokke of Blankenberge.

De man uit Ukkel werd via snelrecht gedagvaard, maar liet verstek gaan voor zijn proces. De rechter stelde vast dat R. eerder al veroordeeld werd voor diefstallen. De beklaagde werd uiteindelijk veroordeeld tot een jaar effectieve gevangenisstraf en 800 euro boete.