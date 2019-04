Duitse komiek verliest rechtszaak tegen Merkel

De administratieve rechtbank in Berlijn heeft het gerechtelijk bevel tegen bondskanselier Angela Merkel afgewezen. De satiricus Jan Böhmermann wilde Merkel verbieden om haar kritiek op zijn satirisch gedicht over Turks president Erdogan te herhalen.

De vraag van de komiek dat Merkel geen kritiek meer op zijn gedicht mag geven, is afgewezen. Kort nadat het beledigende gedicht werd uitgezonden en een diplomatieke rel veroorzaakte tussen Duitsland en Turkije, reageerde Merkel dat het gedicht “bewust kwetsend” was. Kort daarna zei de bondskanselier dat de kritiek een fout was, en dat ze die in geen geval zal herhalen.

De rechtbank oordeelde dat de rechtszaak ontoelaatbaar is. De zaak kon alleen worden aangenomen als er een risico bestaat dat de kritiek zou herhaald worden. Dat is niet het geval aangezien Merkel beloofde het niet te doen.

Böhmermann noch Merkel verschenen dinsdag voor de rechter, ze werden vertegenwoordigd door hun advocaten.