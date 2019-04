Audi Brussels bouwt binnenkort ook wagens met batterijen van Samsung

De Duitse luxewagenbouwer Audi, die in zijn fabriek in Vorst de elektrische e-tron bouwt, gaat er binnenkort ook wagens met batterijen van het Zuid-Koreaanse Samsung bouwen. Tot dusver werden batterijen van het Zuid-Koreaanse LG gebruikt, maar Audi had al van bij het begin de twee batterijleveranciers aangesteld.

Op berichten dat Audi Brussels de productieprognoses voor dit jaar zou verlagen door een batterijentekort, zoals L’Echo en De Tijd dinsdag schrijven, wil de directie niet ingaan. “Productiecijfers worden bij ons nooit becommentarieerd”, klinkt het.

Volgens de zakenkranten zullen de lagere productiecijfers - L’Echo schrijft op basis van een intern document dat dit jaar 45.242 elektrische auto’s van de band rollen of ruim 10.000 minder dan gepland - zich binnenkort vermoedelijk ook vertalen in de tewerkstelling. De directie speelt volgens de kranten met het idee vier in plaats van vijf dagen te produceren, met een dag werkloosheid op vrijdag.

Aan Belga laat de directie weten dat er “momenteel absoluut geen dergelijk plan” op tafel ligt. Mocht het nodig zijn, kan de productie altijd teruggeschroefd of opgedreven worden, klinkt het. “De fabriek is tot nu toe steeds heel flexibel geweest, dankzij een goede dialoog met de sociale partners. Vanuit Duitsland is er bovendien lof gekomen voor de Belgische vakbonden, voor de flexibiliteit die door de werknemers al aan de dag gelegd is in aanloop naar de productie van Audi’s eerste volledig elektrische wagen.”

De directie benadrukt voorts dat de Brusselse fabriek “volledig op schema zit”. “De doelstellingen die we hadden voor de marktintroductiefases in Europa en de Verenigde Staten zijn gehaald, op tijd, en in de vereiste kwaliteit en aantallen”, luidt het.