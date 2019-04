Meisje (17) wordt verkracht op cruiseschip, maar rechter laat dader gaan “omdat misdrijf gebeurde in internationale wateren”

Een Brits meisje van 17 zegt hoe ze op een cruiseschip halfweg tussen Mallorca en Valencia verkracht werd. Maar een rechter heeft de verdachte gewoon weer laten gaan. Onbevoegd voor een misdrijf op internationale wateren, luidt het. “Cruisepassagiers zijn veel minder beschermd door de wet dan ze denken.”

Het meisje was op cruise met haar ouders toen een Italiaanse medepassagier van 18 haar in de nacht van woensdag op donderdag benaderde, zo stelt ze. Hij dwong haar met geweld zijn kajuit in en verkrachtte haar. Het meisje slaagde erin weg te komen en vertelde alles aan haar ouders. Die brachten meteen de crew van de MSC Divina - een schip met 4.300 passagiers- op de hoogte.

Toen het schip aanmeerde in Valencia, stond de Spaanse politie het op te wachten Foto: Getty Images

Toen het schip aanmeerde in Valencia, stond de Spaanse politie het op te wachten. Het meisje werd naar het politiebureau gebracht om klacht neer te leggen en naar het ziekenhuis om een medisch onderzoek te ondergaan. Er waren genoeg aanwijzigingen om de Italiaan te arresteren, en dat gebeurde ook toen de jongen na een bezoek aan de stad weer bij het schip toekwam.

Maar enkele uren later werd hij door de rechter in Valencia weer vrijgelaten. “Niet bevoegd voor een misdrijf op internationale wateren”, zo luidde de uitleg van de rechter. Volgens hem kan de jongen enkele vervolgd worden door Panama - de vlag waaronder het schip vaart -, Italië of Groot-Brittannië. Volgens Martin Davies, professor maritiem recht aan Tulane University, zijn cruisepassagiers “minder beschermd door de wet dan ze zelf denken”. “Eens ze in internationale wateren zijn, is er veel minder bescherming dan ze beseffen”, zegt hij aan The Washington Post.