Mysterie compleet maand na verdwijning: wat gebeurde met West-Vlaamse Wehnah (14)?

Ieper - Op vrijdag 14 maart verdween het 14-jarige meisje Wehnah Vanwynsberghe uit de instelling van Slijpskapelle. Een maand later is er nog altijd geen spoor van haar.

De mama van de tiener overleed in juni 2016. Sindsdien gaat het met Wehnah en haar tweelingzus niet zo goed en werden de twee meisjes geplaatst. Maar zes weken geleden werden ze uit elkaar gehaald. Wehnah kwam in Ieper terecht en haar zus in Loker. Dat schrijft de Krant van West-Vlaanderen.

Een maand geleden zette Wehnah het op een lopen aan het gerechtsgebouw in Ieper. “Tot twee weken geleden was er nog contact hier en daar met enkele mensen en kwamen er nog tips over haar binnen. Maar sinds een tweetal weken horen we helemaal niets meer”, vertelde de tante aan de West-Vlaamse krant. Volgens haar zou de politie al verschillende invallen gedaan hebben op locaties waar Wehnah mogelijk verblijft, maar tot nu toe hebben ze het meisje nog niet gevonden.

Child Focus werd ingeschakeld bij de verdwijning van het meisje. “Ze mochten nooit uit elkaar gehaald worden. Wehnah wou alleen maar terug naar huis en samen zijn met haar zus.”

Er werden al meerdere oproepen geplaatst op Facebook die elk al duizenden keren gedeeld werden. Maar voorlopig is er nog geen resultaat.