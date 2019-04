“Toeristen worden naar de ramp toe gezogen”

Onze reporter ter plaatse, Pieter Huybrechts, spreekt over een enorme massa aan de kathedraal. Duizenden willen een glimp opvangen van de ravage.

“Echt iedereen wil in de buurt geraken van de Notre Dame. Het is ongelofelijk hoeveel mensen er rond de perimeter rondlopen, en daarbij selfies maken en filmen. Ramptoerisme naar een nieuw niveau. Daarbij zijn hier zeker duizend journalisten toegekomen. Iedereen in de stad lijkt wel naar de Notre Dame te worden toe gezogen”, zegt Huybrechts. “Momenteel is er een grote perimeter rond de île de la cité maar van overal valt de Notre Dame wel te zien. Langs de voorkant lijkt het in de verte alsof er eigenlijk niets gebeurd is, maar langs de zijkant is nu te zien hoe de brandweer de stellingen bovenop inspecteert en is de schade wel merkbaar.”