Gaat Matthijs de Ligt zijn Ajax-ploegmaat Frenkie de Jong achterna? “Barcelona en Juventus gooien het op een akkoordje”

Ajax onderneemt woensdagavond een poging om zich te kwalificeren voor de halve finales van de Champions League. Dan moet het wel voorbij Juventus, dat 1-1 ging spelen in Amsterdam. Voor Matthijs de Ligt wacht opnieuw de zware opdracht om Cristiano Ronaldo af te stoppen. Al zal het resultaat daarvan een toptransfer van de Nederlandse verdediger niet echt meer bepalen.

De Ligt is op z’n 19de niet alleen een vaste waarde in de defensie van de Amsterdammers, hij fungeert ook als kapitein. Zowat alle Europese topclubs zitten dan ook achter de verdediger aan. Twee daarvan zijn FC Barcelona en Juventus. En die hebben het volgens AS op een akkoordje gegooid omtrent De Ligt.

De Spaanse krant meldt dat de Blaugrana na draaischijf Frenkie de Jong ook de kapitein van Ajax naar de Primera Division willen halen. Om een voetbaloorlogje en dus een hogere transfersom te vermijden, zou het met Juventus een afspraak gemaakt hebben. De Oude Dame blijft af van De Ligt en krijgt de kans om Samuel Umtiti naar Turijn te halen.

Volgens AS zou Barça in dat geval bereid zijn om te luisteren naar een bod van Juve. Sportief baas Fabio Paratici zou al de nodige contacten gelegd hebben in dat verband. Volgens AS zouden de Catalanen wel een som tot mogelijk 80 miljoen euro willen voor de 25-jarige Fransman. Voor De Ligt zou de prijs schommelen tussen 70 en 90 miljoen.

Vijftien scoutingttrips

Barcelona zou daarnaast hebben afgezien van een bod op Luka Jovic. De Servische spits van Frankfurt zou volgens verschillende Spaanse media tot vijftien keer gescout zijn door de Catalanen. Die twijfelen niet aan het scorende vermogen van de man met 24 goals in 39 optredens, maar zouden op zoek naar een aanvaller die meer dan alleen een ‘killer’ is.

Bovendien zou Barcelona ook de vraagprijs tussen 60 en 70 miljoen euro te hoog vinden voor Jovic, die onder andere volgens Marca nog wel kan rekenen op interesse van… Real Madrid.