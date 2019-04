Waarom VIER vanavond voor Barcelona-Manchester United en niet Juventus-Ajax kiest: “Romelu Lukaku gaat gebeten zijn ”

Vanavond staan de eerste twee terugwedstrijden in de kwartfinales van de Champions League op het programma. Bij VIER, dat de dinsdagwedstrijden uitzendt, kiezen ze voor Barcelona-Manchester United (1-0) in plaats van Juventus-Ajax (1-1). Op onze poll koos 75 procent toch voor de andere wedstrijd.

Het was een discussie die vorige week al woedde op onze redactie: of het niet jammer is dat VIER ervoor kiest Barcelona-Manchester United live uit te zenden in plaats van Juventus-Ajax. Meer dan 3.500 surfers stemden op onze poll en 75 procent koos voor de tweede wedstrijd.

“Als we een glazen bol hadden, was het makkelijk om te bepalen welke wedstrijd het beste voetbal zou opleveren en dus zouden uitzenden”, zegt Niels Pittevils, sportwoordvoerder bij VIER. “We vinden het belangrijk dat er Rode Duivels te zien zijn en kiezen voor clubs met een grote supportersschare. Die is bij de andere twee clubs kleiner.”

In de achtste finales schakelden Lukaku en United PSG uit met 1-3, nadat ze eerst 0-2 verloren op Old Trafford. “Buiten het feit dat er een Rode Duivel op het veld staat en de clubs veel fans hebben in België, houden we ook rekening met de uitslagen van de vorige ronde. Lukaku gaat gebeten zijn voor deze wedstrijd omdat hij die beker met de grote oren in de lucht wil steken”, gaat Pittevils verder.

“Voor de heenwedstrijd van de achtste- en kwartfinales lieten we onze kijkers kiezen via een poll. Voor een terugwedstrijd is daar te weinig tijd voor. We moesten snel een keuze maken, want ook de uitslag uit de heenwedstrijd is belangrijk. Met alle factoren in het achterhoofd kwamen we snel tot een beslissing waar we volledig van overtuigd zijn”, besluit Pittevils.