Definitief verbod pulsvissen vanaf juli 2021

Het Europees Parlement heeft het totaalverbod op de pulsvisserij vanaf 1 juli 2021 bekrachtigd. Het verbod zet kwaad bloed in Nederland, waar de vistechniek tot ongenoegen van Belgische en Franse vissers veel wordt gebruikt.

De Europarlementsleden stemden dinsdag in Straatsburg met 571 voor, 60 tegen en 20 onthoudingen voor een groot pakket maatregelen in de visserij waarvan het pulsverbod onderdeel is.

Bij het pulsvissen worden vissen uit de zeebodem verjaagd, waarna ze gemakkelijker met netten kunnen worden gevangen. De techniek is echter controversieel omdat de vissen volgens critici letsels oplopen en alle leven op de zeebodem zou worden bedreigd. Er geldt een verbod op pulsvisserij, maar dankzij een soepele interpretatie van de wet kunnen Nederlandse vissers er toch gebruik van maken. Door de uitzondering waar Nederland gebruik van maakt, klagen Vlaamse en Franse vissers over minder grote vangsten in hun wateren.

De Nederlandse politiek verzette zich met hand en tand tegen het nakende totaalverbod, maar vergeefs. Zo’n tachtig Nederlandse kotters mogen momenteel vissen met een pulskor of sleepnet dat de zeebodem niet omwoelt. Naar verwachting mogen hooguit vijftien Nederlandse vissers nog tot het definitieve verbod in 2021 blijven werken met de techniek, maar zijn anderen al deze zomer hun vergunningen kwijt.

“Als straks de pulskor-techniek verdwijnt, moeten vissers weer zware kabels over de zeebodem slepen om de platvis van de bodem te krijgen. Dat beschadigt de zeebodem, kost véél meer brandstof en dus véél meer CO2-uitstoot”, kloeg christendemocrate Annie Schreijer-Pierik van het CDA aan.