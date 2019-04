Amper 3 procent van twintigers en dertigers eet genoeg groenten: YouTubefilmpjes moeten hen heropvoeden

Een schamele drie procent van de 18- tot 30-jarigen eet iedere dag voldoende groenten. Dat blijkt uit een bevraging van 500 Vlamingen door het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). Daarom start deze week een campagne om groenten bij jongeren te promoten. Enkel op sociale media. Want vooral daar zijn de millennials te vinden.

We eten te weinig groenten. Het is een oud zeer waar voedingsdeskundigen regelmatig op hameren, maar waar schijnbaar moeilijk beterschap in te brengen is. Van de 300 gram groenten die we dagelijks zouden moeten verorberen, komt de gemiddelde Belg nauwelijks aan de helft. Van alle volwassenen scoren millennials het slechtst en daar wil de VLAM iets aan te doen.

Met de online campagne Vegetables are the new sneakersricht het centrum zich op jongeren die voor het eerst alleen gaan wonen en zelf hun potje moeten bereiden. “Een gouden kans. Want net op dat moment ontstaan de eetgewoontes”, zegt woordvoerder Annelies Smets. “Wie goed start heeft een grotere kans op het ontwikkelen van een gezonde keuken.”

Beeld uit de campagne Foto: VLAM

Met 21 korte filmpjes op YouTube en sociale media wil de VLAM jongeren overtuigen dat groenten niet moeilijk, tijdrovend en duur zijn. Fijngesneden? Dat hoeft niet. De blender? Een onderbenut godsgeschenk in het hectische leven van de jongvolwassene. “En wie seizoensgroenten of diepvries koopt, komt ook echt niet duurder uit.”

#quinoageneratie

Vorig week wees een internationale studie er nog op dat met een evenwichtiger dieet in België jaarlijks meer dan 15.000 vroegtijdige overlijdens vermeden kunnen worden.

Bij het Vlaams Instituut Gezond Leven zijn ze uiteraard tevreden met de campagne. Hoewel de verkoop van avocado’s, quinoasalades en smoothies doet vermoeden dat jongeren een almaar gezondere levensstijl aanhouden, geldt dat niet voor iedereen. “De aandacht voor een verantwoorde keuken neemt toe”, zegt Gezond Leven-voedingsdeskundige Liesbet Dejaegere. “Maar er is een groot onderscheid tussen zij die heel gezond eten en de grote groep die dat niet doet.”

Voedingsexpert Patrick Mullie (VUB) betwijfelt of deze campagne de groep bereikt die weinig of vaak zelfs geen groenten eet. Hij ziet een maatschappij met twee snelheden. Eén groep eet relatief gezond en bij hen zal de campagne aanslaan. “Zij zullen dan van 200 naar 220 gram gaan. Maar er is een groep bij wie groenten nauwelijks deel uitmaken van de eetcultuur. Zij zitten bij wijze van spreken op 0 gram en hen bereik je niet met zo’n goedbedoelde campagne.”