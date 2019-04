Manchester United-icoon Paul Scholes in de penarie door gokken op wedstrijden

Manchester United-cioon Paul Scholes is door de Britse Voetbalfederatie FA beschuldigd van gokken op 140 voetbalwedstrijden. De feiten vonden plaats tussen 17 augustus 2015 en 12 januari 2019, zo maakte de FA dinsdag bekend.

De voormalige middenvelder is daarmee in overtreding op regel E8 uit het reglement van de FA en heeft nog tot 26 april de tijd om te reageren op de feiten, die plaatsvonden vooraleer de intussen 44-jarige Scholes in februari van dit jaar coach werd van Oldham Ahtletic. Sinds juli 2014 is hij wel mede-eigenaar van Salford City.