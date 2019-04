Patricia heeft 2.000 euro over voor haar gestolen hondje Elvis: “Zelfs de dief krijgt de beloning”

Knokke-Heist - Patricia Van Hee uit Knokke-Heist looft 2.000 euro uit aan wie haar gestolen chihuahua Elvis terugbrengt. Het hondje werd zondag gestolen.

Patricia Van Hee zag dat er zondagnamiddag rond 15.30 uur iemand iets oppakte vanuit haar tuin in de Mimosastraat in Knokke-Heist. Maar de bewoonster dacht dat de rugzak van de vrouw per ongeluk op haar terras was terechtgekomen. Tot 10 minuten later bleek dat haar chihuahua nergens meer te bespeuren was.

“Onmiddellijk hebben we de politie gebeld om de diefstal van onze hond Elvis te melden. Daarnaast zijn we zelf beginnen zoeken. In de hele omgeving. Tot ’s nachts. We kregen zelfs de hulp van een speurhond. Maar ook voor die hond liep het spoor naar onze Elvis dood.”

Beloning

De laatste hoop van Patricia ligt nu in de handen van mogelijke getuigen of de berouwvolle dief zelf. “Wie mijn hond terugbrengt, dat mag zelfs de dief zelf zijn, krijgt 2.000 euro cash geld. Veel geld? Die hond is ons alles. Wij zijn gebroken nu hij verdwenen is. Bovendien dringt de tijd voor Elvis. Mijn hondje mag er misschien jong uitzien, hij is toch al 11 jaar oud en lijdt aan een nierziekte. Hij heeft speciale voeding nodig. ”

Chihuahua zeer gegeerd

In 2018 werden 349 honden geregistreerd als gestolen. 196 honden daarvan werden in 2018 teruggevonden. Bij hondendieven is de chihuahua zeer gegeerd als buit. Vorig jaar alleen werden 73 honden van het ras gestolen. Geen enkel ander hondenras was meer in trek bij dieven.

Patricia Van Hee is te bereiken op het nummer 0477 37 01 05.