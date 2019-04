Premier League-doelman niet gestraft voor vermeende nazigroet en daar heeft de voetbalbond een merkwaardige uitleg voor

Wayne Hennessey, de doelman van Crystal Palace en de Welshe nationale ploeg, is door de Engelse voetbalbond niet gestraft voor zijn vermeende nazigroet. Volgens de FA had de Welshman geen idee wat een Hitlergroet is.

Het was Max Meyer, zijn ploegmaat bij Crystal Palace, die de inmiddels verwijderde foto begin januari op Instagram postte. De club was na de bekeroverwinning tegen Grimsy gaan dineren. Op de foto was te zien hoe Hennessey zijn rechterarm in de lucht stak en zijn linkerhand boven zijn mond hield.

De dag nadien verdedigde de Welshman zich op Twitter: “Gisteren ging ik eten met het team en werd er een foto gemaakt. Ik wuifde en riep naar de persoon die de foto maakte om op te schieten. Op dat moment hield ik mijn hand boven mijn mond om luider te klinken.”

Vandaag volgde de uitspraak en de Engelse voetbalbond sprak Hennessey dus vrij. “Hennessey ontkende dat hij een nazigroet deed. In zijn verdediging zei hij dat hij niet wist wat zo’n groet is. We zien het niet als onwaar. We vinden het jammer dat Hennessey zich niet bewust is van alles wat met het naziregime te maken heeft. We geloven hem ook niet. We hopen als FA enkel dat hij zich goed informeert.”

moment by the camera this looks like I am making a completely inappropriate type of salute. I can assure everyone I would never ever do that and any resemblance to that kind of gesture is absolutely coincidental. Love and peace Wayne — Wayne Hennessey (@WayneHennessey1) 6 januari 2019